Circa due settimane fa Biagio d’Anelli ha fatto la sua entrata nella casa del GF VIP. Lo ha fatto rubando la scena (a sua insaputa) ad Alex Belli, quindi all’affaire Soleil/Delia. Questo perché Miriana Trevisan sembra aver iniziato a nutrire un certo interesse per il ragazzo già ex gieffino.

Dopo la mezza liason con Nicola Pisu, ora la showgirl sembra aver voltato pagina, non senza polemiche sia da parte di alcuni elementi della casa che da Sonia Bruganelli che l’ha accusata di essere incoerente. Dunque non è di certo tutta strada in discesa per Miriana che comunque prova a liberare i suoi pensieri parlando proprio con Biagio:

Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me (si riferisce a Nicola Pisu) Con lui c’era una semplice attrazione fisica, con te Biagio c’è un po’ di più a livello mentale.

L’ex opinionista di Pomeriggio cinque vuole approfondire, sapere di più: “E quindi a che punto siamo?” domanda, “Che ti amo, ma tu mi rifiuti” risponde lei con piglio ironico.

Successivamente con Manila Nazzaro, Miriana aggiunge altri particolari: “Sono un po’ di giorni che mi fa le battute. Mi dice ‘dimmi che ti piaccio’, ‘fammelo capire’, sempre scherzando eh. Forse fuori ha visto qualcosa…” e poi con Giacomo Urtis altrettanti dettagli: “Lui mi ha chiesto: ‘Ma come tipo potrei piacerti?’ e io gli ho detto: ‘Sono già innamorata di te“.

Battute o no, Fanpage rinfresca la memoria sulla situazione di Biagio d’Anelli. Il ragazzo è fidanzatissimo! Ecco cosa scrive il portale