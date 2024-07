“Tonio Cartonio”, Danilo Bertazzi, è convolato a nozze con il suo compagno. Scopri tutte le foto e i dettagli del matrimonio.

Danilo Bertazzi, l’indimenticabile Tonio Cartonio della Melevisione, si è sposato con il suo compagno, Roberto Nozza.

Questo è stato un weekend pieno di matrimoni importanti, come quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e quello della figlia di Milly Carlucci. A questi si aggiungono anche le nozze di Bertazzi. Ma scopriamo tutti i dettagli e le foto del lieto evento.

Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio) sposa Roberto Nozza

Sul profilo Instagram di Danilo Bertazzi è apparsa una serie foto che ha fatto esplodere di gioia i suoi fan.

Nel carosello vediamo Danilo e Roberto abbracciati, con le fedi al dito, e altri splendidi scatti che dimostrano la felicità di questa giornata speciale.

Bertazzi scrive semplicemente “Sì” sotto al post, con l’hashtag #justmarried, per non lasciare spazio ai dubbi. Presto sono arrivati tantissimi messaggi di auguri da parte dei fan dell’amatissimo Tonio Cartonio.

Tra questi non poteva di certo mancare il messaggio di auguri di “Milo Cotogno”, Lorenzo Branchetti.

Ma scopriamo adesso i dettagli delle nozze.

I dettagli del matrimonio di Tonio Cartonio

Danilo Bertazzi si è sposato indossando uno splendido completo bianco e beige, mentre il marito ha optato per uno stile classico, con camicia e cravatta.

Le nozze si sono tenute a Besana in Brianza, in un luogo circondato dalla natura, a pochi passi dalla casa dei suoceri di Bertazzi. Purtroppo il meteo non è stato dei migliori, e grossi nuvoloni hanno fatto da sfondo alle fotografie del grande giorno.

I due neo sposi hanno condiviso una splendida foto delle loro mani incrociate con le fedi al dito.

Già a gennaio Bertazzi aveva annunciato che presto si sarebbe sposato. Infatti, il 1° gennaio scriveva su Instagram: “Il 2024 sarà l’anno del “sì lo voglio!” Dobbiamo solo decidere la data“. E la data scelta è stata il 1° luglio 2024.

