In occasione del suo 25esimo compleanno Damiano David ha pubblicato un post con alcune foto inedite del suo passato sui social.

Damiano David è oggi una celebrità di fama internazionale e, in occasione del suo 25esimo compleanno, l’ex volto di X Factor che con la sua band, i Maneskin, ha conquistato la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, ha voluto dedicare un messaggio al sé stesso bambino.

“Questo figlio di mamma compie 25 anni. Che corsa. Prometto che arriveranno cose meravigliose a questo piccolo bambino”, ha scritto il cantante nella didascalia al suo post.

Damiano David: il post per i suoi 25 anni

Damiano David ha voluto pubblicare alcune foto inedite della sua infanzia per celebrare il suo 25esimo compleanno: nelle foto il cantante è ritratto insieme a sua madre, all’epoca in cui faceva il boy-scout e infine durante una festa in maschera. La sua foto ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.

Oggi Damiano David gode di una popolarità internazionale grazie agli enormi successi conquistati dalla sua band, i Maneskin, e il cantante ha promesso che ci saranno altre “cose magnifiche” nel suo futuro. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto i loro auguri per il suo 25esimo compleanno e non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata del cantante (che oggi sarebbe legato all’attrice americana Dove Cameron).

