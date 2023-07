Una polemica durata poco quella che che visto coinvolto Damiano David dei Maneskin. Il cantante ha replicato alle accuse.

Prendere di petto la questione e rispondere per le rime. Detto, fatto. Damiano David, frontman dei Maneskin, ha sfruttato l’ultimo concerto per mettere in chiaro alcune situazioni e accuse che lo hanno visto coinvolto in queste ore. Accusato di aver sputato verso il proprio pubblico, il cantante ha replicato all’evento successivo spiegando tutto.

Damiano David accusato di aver sputato verso il pubblico: la verità

La polemica che ha visto coinvolto David è partita da alcuni video circolati su TikTok nei quali sembrava che l’artista bevesse acqua salvo poi sputarla al pubblico. Molti utenti erano stati ingannati probabilmente dalla prospettiva ed erano rimasti indignati dal comportamento del frontman dei Maneskin ai suoi concerti.

Ecco allora che Damiano ha voluto fare chiarezza. In realtà David non sputa l’acqua che fa uscire dalla bocca sul pubblico, ma la fa cadere sul palco, lontano proprio dai fan che sono li vicino. A confermarlo è stato il diretto interessato che ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram proprio un filmato nel quale spiega questa situazione. “Prima che scrivete stronza*e su TikTok, l’ho sputata sul palco teste di ca**o. Ok?”.

Il tono era palesemente duro e diretto per cercare di smentire tutte quelle persone che si erano accodate dicendo appunto che aveva sputato verso i suoi stessi fans in precedenza. Insomma, anche questa polemica stroncata dopo poco.

Di seguito il post di disagiotv che ha condiviso su Twitter anche la storia dello stesso cantante in cui fa chiarezza, a modo suo:

