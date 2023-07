Una storia Instagram di Stefano De Martino potrebbe essere indirizzata a Belen Rodriguez in questi giorni di crisi conclamata.

Si torna a parlare di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In particolare di un messaggio che il conduttore ed ex ballerino di Amici potrebbe aver voluto mandare all’argentina in questi giorni in cui sembrano essere più distanti che mai. Cosa ha detto il volto tv? Ha condiviso alcune parti di una famosa canzone…

Stefano De Martino, messaggio per Belen?

De Martino, come vi abbiamo anticipato, ha pubblicato un estratto del video della pagina Musicdiscoveryhour, dove si mostra Justin Timberlake mentre canta il brano ‘A song for you‘ di Leon Russel, canzone del 1970. Nulla di strano, sembrerebbe, se non fosse per il significato delle parole della canzone potrebbero nascondere dei messaggi che, magari, il conduttore vuole mandare a Belen.

La showgirl argentina, infatti, solamente alcune ore prima aveva fatto la stessa cosa condividendo la copertina del brano ‘Rie cuando puedas, llora cuando lo necesites’. Anche in quell’occasione si era pensato ad un possibile messaggio.

Nel caso del brano di De Martino, anche se come tutte le canzoni ognuno dà un proprio significato, sembra che l’uomo stia dedicando un pensiero all’argentina: “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te”.

Negli altri passaggi del testo si parla dell’importanza che questa persona ha nella sua vita, del fatto che sia l’amore e l’amica della sua vita.

Insomma, sebbene non ci siano riferimenti, per De Martino è stata sicuramente una canzone utile per riflettere.

Questo il video ricondiviso dal conduttore relativo alla canzone:

Di seguito, invece, un recente post Instagram con l’esperienza a Disneyland insieme al figlio Santiago:

