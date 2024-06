Tantissime notizie in questi ultimi giorni tra tv, social e mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Coppie e amicizie scoppiate, nuovi amori ma anche diversi episodi che hanno fatto discutere. Non sono certo mancate le notizie negli ultimi giorni dal mondo dei social, della tv e in generale dallo spettacolo. Curiose scintille tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni ma anche alcune frasi piuttosto piccanti di Belen Rodriguez sul programma Belve e Francesca Fagnani. Andiamo a ricapitolare i migliori gossip della settimana dal 24 al 28 giugno 2024.

I gossip della settimana: scintille De Lellis-Ferragni

Si sono prese la scena in settimana Giulia De Lellis e Chiara Ferragni la cui amicizia sembra essere giunta al termine. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha spiegato che un contenuto social da lei condiviso con una battuta su Fedez avrebbe generato una strana reazione da parte dell’imprenditrice digitale che, a quanto pare, ha iniziato ad avere comportamenti che non le sono piaciuti. Il loro rapporto, a quel punto, pare essere cambiato…

L’annuncio di Ultimo: diventerà papà

La settimana si era aperta in modo decisamente speciale con l’annuncio fatto da Ultimo. Il cantante e la sua fidanzata diventeranno presto genitori. Nel corso del concerto a Roma, l’artista ha fatto salire sul palco la sua dolce metà e ha emozionato tutti spiegando di essere in attesa di un bebè. Il momento è stato immortalato in migliaia di scatti teneressimi…

Fedez sbarca su OnlyFans

Ma attenzione, attenzione! Se prima abbiamo parlato di Chiara Ferragni, anche Fedez ha deciso di non voler essere da meno in questi giorni. Il rapper è sbarcato su OnlyFans e lo ha fatto con un contenuto davvero originale. Un costume super gonfio di muscoli dal costo folle! Le foto dell’artista con l’outfit molto curioso sono diventate virali.

Le frecciate di Belen a Belve e Fagnani

Negli ultimi giorni, anche Belen Rodriguez è tornata a farsi sentire. La splendida argentina è stata protagonista a Benevento nel corso del Festival del Cinema e della Televisione. Per lei non sono mancati argomenti in tema “amore” ma anche alcune frecciate come quella che ha fatto parlare sul “no” detto a Belve e a Francesca Fagnani…

Tina Cipollari e la foto con la polizia

Ha suscitato l’attenzione di tantissimi utenti social anche una particolare foto di Tina Cipollari con… la polizia. Ebbene sì, perché la storica opinionista di Uomini e Donne è stata fermata dalle autorità ma, apparentemente, solo per un selfie. Tale scatto è stato poi diffuso via social ma ha generato molte polemiche per la decisione dei poliziotti di condividere tale situazione.

