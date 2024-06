Cosa è successo tra Beatrice Luzzi, Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Chi lo sa. Pare che l’attrice abbia fatto un gesto decisamente forte…

Rapporti tesi, anzi, tesissimi quelli tra Beatrice Luzzi, Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo il Grande Fratello. Stando agli ultimi rumors che circolano in rete, infatti, pare che i tre abbiano avuto un altro episodio decisamente “di contrasto”. I fatti si sarebbero verificati prima del party organizzato da Alfonso Signorini per Chi Magazine, la notte scorsa.

Beatrice Luzzi, il gesto in treno

Come detto, in queste ore sta girando un rumors decisamente strano che vorrebbe di nuovo la Luzzi ai ferri corti con Mirko e Perla. Secondo alcuni rumors ripresi anche da Coming Soon e da Today, infatti, pare che prima del party serale organizzato da Chi Magazine lo scorso 27 giugno, tra l’attrice e la coppia ci sia stato un momento di grande tensione.

In modo particolare i tre avrebbero viaggiato e si sarebbero trovati sullo stesso treno. Quando la Luzzi si è resa conto che sul mezzo si trovavano appunto i Perletti, ecco il gesto che starebbe facendo molto discutere. La donna pare abbia deciso di cambiare scompartimento pur di non stare con loro e non dare adito ad ulteriori pettegolezzi.

Il video e il dubbio

Sebbene su questo episodio resti ancora un grossissimo punto interrogativo, ad avallare il rumor sarebbe un video che la stessa Beatrice ha condiviso in queste ore. La donna, infatti, ha pubblicato un filmato nel quale ha detto: “Non mi sono persa, eccomi qua, sono arrivata”, le parole presumibilmente poco prima del famoso party di Chi Magazine. “Semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi… Quali?!”, ha detto col sorriso ma senza dare dettagli. Che si stesse riferendo proprio al fatto di aver trovato sul mezzo i Perletti? Chi lo sa…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG