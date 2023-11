Tante notizie negli ultimi giorni tra amori, prime volte e rumors. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di novità dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Confessioni private come quelle di Belen sulla sua relazione con Elio, ma anche il gesto di Chiara Ferragni per “la prima volta” che ha fatto emozionare e ha mandato allo stesso tempo un grande messaggio. Scopriamo tutti i migliori gossip della settimana.

I gossip della settimana: il gesto di Chiara Ferragni

Partiamo dalla “prima volta” di Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, anche facendo riferimento ai recenti problemi di salute del marito superati grazie alle trasfusioni di sangue, si è mostrata in un post Instagram alla sua prima donazione di sangue. Un momento molto importante a cui la donna ha voluto dare il giusto risalto anche per essere da ispirazione ai suoi seguaci.

Il dolore di Gerry Scotti

Ha fatto molto emozionare l’intervista a cuore aperto di Gerry Scotti. Il noto conduttore, infatti, ha parlato della sua vita privata e del doloro provato per il fallimento del suo matrimonio: “Che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo”, ha raccontato a Oggi lo Zio Gerry.

Le confessioni di Belen su Elio

Si è fatta notare, e non è certo la prima volta, anche Belen Rodriguez. L’argentina ha stuzzicato fan e haters con diversi messaggi d’amore per il suo Elio. L’ultimo è arrivato con un “ti amo” e con annessa spiegazione sulla loro relazione che durerebbe effettivamente da 5 mesi.

Barbara D’Urso a Sanremo?

Nel corso dell’ultima settimana si sono intensificati poi i rumors sul ritorno in televisione di Barbara D’Urso. Per la conduttrice si è parlato di una co-conduzione accanto ad Amadeus a Sanremo 2024.

Per la verità nessuna conferma, ma neppure smentita. Lei stessa non si è voluta sbilanciare sull’argomento…

Laura Pausini non sta bene

Ultima, ma non per importanza, Laura Pausini. La cantante, purtroppo, in queste ore non è stata bene. La donna ha annunciato di avere la febbre (che sia Covid?) e di dover quindi posticipare i suoi prossimi impegni previsti per le giornate di lunedì, martedì e mercoledì prossimi.

