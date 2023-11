Sorprese, amori e novità nel mondo dello spettacolo e della tv. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Tantissime notizie negli ultimi giorni dal mondo della televisione e in generale dello spettacolo. Tutte le mattine sono state caratterizzate dagli scoop e dall’ironia di Fiorello che ha sganciato diverse bombe, anche su Sanremo, ma non sono mancate, ovviamente, le classiche paparazzate e alcuni viaggi lussuosi dei vip, come quello di Belen e Elio, ormai una super coppia a tutti gli effetti. Scopriamo quindi quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 6 novembre al 10.

I gossip della settimana: lo scoop di Fiorello su Sanremo

Partiamo da colui che ha, di fatto, aperto ogni mattinata dell’ultima settimana, Fiorello. Lo showman, a Viva Rai 2, ha avuto modo di raccontare in modo ironico le tante notizie di attualità, anche dal mondo dello spettacolo. Non ha fatto mancare, però, anche degli scoop come quello sulla conduzione di Sanremo 2025. Fiore ha parlato del prossimo presentatore che dovrebbe arrivare da una rete precisa: “Non è l’uno, non il due, non il tre, non il quattro, non il sei. Chi deve intendere, intenda…”, ha detto parlando dei canali di riferimento e senza pronunciare Canale 5.

Sui social diversi utenti hanno quindi ipotizzato con alcuni post uno tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

Uomini e Donne, Ida Platano nuova tronista: “Sono single”

Questa è stata anche la settimana di Uomini e Donne e dell’annuncio di una nuova tronista. In molti sono rimasti stupiti per il ritorno, in vesti diverse, di Ida Platano. La ex dama del trono over, infatti, si è presa la poltrona più importante generando non poche reazioni tra telespettatori e utenti del web.

Michelle Hunziker e Carollo allo scoperto

Sono usciti definitivamente allo scoperto Michelle Hunziker e il suo nuovo fidanzato Alessandro Carollo. La showgirl, infatti, ha pubblicato alcuni scatti che li riguardano ma soprattutto si è lasciata andare ad una vera e proprio confessione d’amore: “L’amore muove tutto, l’amore può tutto, l’amore guarisce. L’amore arriva quando meno te lo aspetti e quando smetti di ‘frignare’”, le sue parole sui social.

La salute di Bruce Willis peggiora

Spostandoci per un attimo oltreoceano, hanno destato particolare clamore le ultime vicende relative al peggioramento di salute di Bruce Willis. Pare, infatti, che l’attore non sia più in grado di riconoscere alcuni degli affetti più cari a causa della sua malattia. In questo specifico caso, Willis non riconoscerebbe più l’ex moglie Demi Moore.

Belen e Elio alle Maldive

Non manca tra le notizie della settimana Belen Rodriguez. La modella argentina è partita per un viaggio al caldo con il suo Elio. Partenza per le Maldive ben documentata e vacanza super lusso per lei. La showgirl argentina si è mostrata in un hotel da sogno e anche mentre raggiungeva una spiaggia paradisiaca su una bicicletta.

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG