Dalle rotture tra vip più clamorose ai nuovi amori, ecco quali sono stati i gossip più chiacchierati del 2023.

Il 2023 è stato un anno ricco di gossip per quanto riguarda il mondo vip e in tanti, tra i personaggi dello show-business, hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Da Ilary Blasi a Belen Rodriguez, scopriamo quali sono state le vip più in vista e i gossip più chiacchierati dell’ultimo anno.

I gossip migliori del 2023

Senza dubbio la regina incontrastata del gossip del 2023 è stata Belen Rodriguez: dopo essersi separata per la terza volta dall’ex marito, Stefano De Martino, è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni e, a fine anno, ha confessato che l’imprenditore bresciano le avrebbe chiesto di sposarla e che il padre di suo figlio Santiago e famoso conduttore tv l’avrebbe tradita con almeno 12 donne.

Il 2023 non è stato da meno neanche per Ilary Blasi, che dopo aver ufficializzato l’addio a Francesco Totti è uscita allo scoperto con Bastian Muller. Durante l’anno è uscito Unica, il docufilm in cui la conduttrice ha svelato i retroscena sul suo addio al famoso ex calciatore.

Diletta Leotta è diventata mamma della piccola Aria ad agosto 2023. Lei e il fidanzato Loris Karius si frequentavano da appena un paio di mesi quando lei ha scoperto di essere in attesa della sua prima figlia, che ha reso lei e il fidanzato più felici ed uniti che mai.

Il 2023 è stato un anno complesso anche per quanto riguarda i gossip sui Ferragnez: dopo una crisi vissuta a Sanremo, i due sembrano aver ritrovato un equilibrio fino a quando, a fine anno, non sono stati travolti da un’ondata di polemiche per i casi della loro “finta beneficenza” e dei pandori Balocco multati dall’Antitrust.

Anche Michelle Hunziker è stata sulla bocca di tutti nel corso dell’anno: dopo esser diventata nonna del piccolo Cesare (primo figlio di Aurora Ramazzotti), la showgirl svizzera è uscita allo scoperto con Alessandro Carollo, osteopata con cui sembra aver ritrovato la felicità in amore.

