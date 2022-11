Cristina Quaranta è tornata a scagliarsi contro Marco Bellavia per le parole da lui usate nei suoi confronti.

Cristina Quaranta è tornata ad accusare Marco Bellavia che, a suo dire, avrebbe avuto dei comportamenti spiacevoli nei suoi confronti e, inoltre, non le avrebbe mai chiesto scusa.

“Quando sono andata in studio, prima della puntata, Marco ci ha provato con me: sempre con questa scusa di toccare per cercare una rassicurazione. Ma io non gli ho dato adito perché io prima vorrei che mi chiedesse scusa. Ma finché non mi farà delle scuse io non mi farò le fotine con lui eccetera. Io non ho mai bullizzato Marco Bellavia, quindi è lui che mi deve delle scuse per quello che mi ha fatto”, ha dichiarato Cristina a Casa Pipol.

Cristina Quaranta

Cristina Quaranta contro Marco Bellavia

Cristina Quaranta si è scagliata di nuovo contro Marco Bellavia affermando che, da parte del suo ex coinquilino, ci sarebbero stati dei comportamenti inaccettabili e che a seguire lui le avrebbe chiesto di fare un selfie insieme come se nulla fosse. Cristina Quaranta ha anche affermato di non aver fatto bullismo contro Marco Bellavia e di pretendere quindi che, adesso, sia lui a scusarsi con lei per via del suo comportamento.

“Marco stava male, non doveva entrare. Ma la psicologa? Come si fa a dare l’idoneità a chi sta male? Noi non eravamo a conoscenza della sua situazione. Ma il caso Bellavia ci ha marchiato pesantemente”, ha dichiarato a Chi Cristina Quaranta.

