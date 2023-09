Acquistare un nuovo elettrodomestico comporta sempre una spesa notevole, soprattutto se si tratta di un frigorifero da incasso, per questo è opportuno fare la scelta giusta, prendendo in considerazione alcuni fattori importanti.

Acquistare un nuovo elettrodomestico è sempre una decisione su cui riflettere bene, non solo perché si tratta di una spesa importante, ma anche perché si spera possa durare più tempo possibile e che si adatti al meglio alle nostre necessità.

Tra gli elettrodomestici più importanti in tal senso c’è il frigorifero, specialmente quello da incasso, un elemento ormai essenziale per qualsiasi cucina. Affinché si faccia la scelta giusta, bisogna prestare attenzione ad alcuni elementi in particolare, che andiamo a illustrare di seguito.

Spazi e dimensioni

Il frigorifero da acquistare deve incastrarsi perfettamente nello spazio a esso dedicato in cucina, è importante dunque prendere le misure esatte.

Bisogna valutare anche la capacità del frigorifero, espressa in litri, che deve adattarsi a quelle che sono le vostre esigenze, compresa la dimensione della cella freezer: se quindi optare per un frigo con la celletta in alto (e premiare la capacità del frigorifero) oppure al contrario preferire un maggiore spazio nel freezer, scegliendo un modello con il congelatore in basso a cassetti. La scelta dipende unicamente dalle vostre abitudini di spesa .

Prestate attenzione anche all’organizzazione degli spazi interni, come scaffali regolabili, cassetti per frutta e verdura e portauova. Una buona organizzazione interna rende più facile tenere traccia degli alimenti ed evitare gli sprechi.

Classe energetica

I frigoriferi sono elettrodomestici che lavorano senza sosta, perciò è di fondamentale importanza prediligere quelli che hanno un’efficienza energetica migliore, sia per i consumi (e i costi) sia per le emissioni. La classe energetica viene definita attraverso delle lettere, più la lettera si avvicina alla A, più l’elettrodomestico è efficiente.

Si tratta di un’efficienza che ha un costo che va ad alzare il prezzo di acquisto, ma risparmiare preferendo una classe energetica bassa è controproducente con il passare del tempo.

Ricordatevi anche che a partire da marzo 2021 la classificazione è stata cambiata, eliminando le classi A+, A++ e A+++, quindi fate attenzione a che anno si riferisce la classificazione dell’elettrodomestico che vi interessa.

Sistema di raffreddamento

I frigoriferi da incasso utilizzano diverse tecnologie di raffreddamento, principalmente statica o ventilata. I frigoriferi a raffreddamento statico distribuiscono il freddo in modo naturale, il che può causare differenze di temperatura all’interno. I modelli a raffreddamento ventilato, invece, garantiscono un’ottima distribuzione del freddo, riducendo al minimo le differenze di temperatura e preservando meglio la freschezza degli alimenti.

Da tenere presente anche la classificazione frigo Frost o No Frost. La scelta dovrebbe ricadere su un frigo No Frost, più caro, ma di maggiore qualità, in quanto con questa tipologia lo sbrinamento è automatico, mentre nel frigo Frost bisogna svuotare e sbrinare il frigo almeno una volta l’anno.

Inoltre, il frigo No Frost garantisce maggiore uniformità della temperatura interna (e meno consumi in bolletta).

La rumorosità

Un’altra caratteristica a cui prestare attenzione è il livello di rumorosità del frigorifero, espresso in decibel. Un’accortezza che diventa preziosa soprattutto se si vive in case piccole, monolocali o comunque se non volete che i vostri sonnellini sul divano siano disturbati da un ronzio fastidioso.

Installazione, garanzia e ritiro

L’installazione di un frigorifero da incasso può richiedere competenze tecniche, non è infatti scontato sapere come muoversi e si rischia di fare errori. È perciò spesso consigliabile affidarsi a un professionista per l’installazione, specialmente se si tratta di sostituire un apparecchio esistente.

A tal proposito, ricorrere a un servizio in grado di ritirare il vostro vecchio frigorifero da sostituire può essere molto comodo. Acquistano un frigorifero da incasso su MediaWorld, per esempio, il servizio di ritiro dell’usato RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è compreso nel prezzo. Inoltre, si può aggiungere il servizio di installazione e la garanzia.

Valutare di aggiungere una garanzia nel momento dell’acquisto è una scelta previdente, in modo da essere tutelati. Su MediaWorld si può aggiungere una polizza che offre 3 anni di protezione aggiuntiva a partire dalla scadenza della garanzia legale e la riparazione gratuita entro sette giorni lavorativi. Qualora il prodotto fosse irreparabile è prevista la sostituzione.

Marche affidabili e recensioni

Quando si investe in un elettrodomestico di questo tipo, è consigliabile optare per marche affidabili e con una buona reputazione nel settore. Alcuni esempi sono Electrolux, Samsung, Smeg, Bosch, Candy, Miele, Whirlpool, ecc.… Se si acquista online, rivolgersi a rivenditori affidabili, come MediaWorld, significa poter acquistare in sicurezza e sapere che i marchi proposti sono validi.

Nel dubbio, leggere le recensioni online e cercare feedback da parte di altri acquirenti è sempre un’ottima idea.

Budget

Come per qualsiasi acquisto importante, è fondamentale avere un budget chiaro in mente. I prezzi dei frigoriferi da incasso possono variare notevolmente in base alle dimensioni, alle caratteristiche e al marchio. Su siti come MediaWorld si trovano inoltre molte offerte vantaggiose da prendere in considerazione.

