Corteggiare, un verbo che un tempo apparteneva solo al genere maschile, che prima di poter far breccia nel cuore di una donna doveva dimostrare “concretamente” quali fossero i nobili sentimenti che provava.

Certo, ancora oggi questa definizione trova in talune circostanze un fondo di verità, ma è altrettanto innegabile che l’arte del corteggiamento sia radicalmente mutata nel corso del tempo.

Questi cambiamenti hanno seguito, inevitabilmente, la trasformazione della società italiana, che vede la donna sempre più autonoma e, spesso, senza alcun timore nel dover fare la “prima mossa”. Il “pallino del gioco” è sempre stato in mano al gentilsesso, ma un tempo, come si suol dire, i tempi del corteggiamento erano decisamente più lunghi.

L’uomo è sempre più in difficoltà nel corteggiare una donna più sicura e emancipata

La donna, inutile negarlo, è diventata decisamente più emancipata, è conscia di quel che vuole e per ottenerlo si pone meno problemi di qualche decennio fa, quando la nostra società, all’epoca un po’ troppo maschilista, aveva relegato la donna ad un ruolo estremamente marginale. I tempi sono fortunatamente cambiati, anche se manca ancora qualche piccolo tassello per cambiare definitivamente la mentalità di alcuni italiani.

Questa donna più emancipata, maggiormente sicura dei suoi mezzi e indipendente, crea, non di rado, qualche grattacapo in più all’uomo, diventato, col passare del tempo, certamente meno sicuro dei propri mezzi. Una donna sempre più esigente, che “sa quel che vuole”, non sempre mette a proprio agio l’interlocutore maschile. Anzi, in base a svariati studi condotti, pare metterlo in grossa difficoltà.

La figura dell’uomo per com’era intesa sino a qualche decennio fa, quindi, è in netta crisi, smarrito e spiazzato da una donna talvolta sempre più esigente. Eppure, in molti casi, questa donna più “combattiva”, lo è solo apparentemente, una sorta di autodifesa per non subire l’ennesima delusione amorosa o per calibrare quanto, in realtà, il corteggiatore tenga realmente a lei.

Non è facile, quindi, adottare i giusti atteggiamenti al cospetto della donna del terzo decennio del nuovo millennio, certamente più consapevole di quanto fascino e magnetismo sia in grado di esercitare agli occhi degli uomini. L’utilizzo dei mezzi tecnologici, poi, non ha fatto altro che aumentare la consapevolezza del gentilsesso, spesso corteggiato anche online tra siti di incontri e, soprattutto, social network, diventati un grande volano per conoscere persone grazie ad interessi o amicizie comuni.

Sedurre, un’arte complessa: come migliorare le proprie capacità?

Un dato, più d’altri, fa comprendere quanto il web possa essere considerato una sorta di “moderno Cupido”, pronta a far scoccare la scintilla quando un soggetto meno se lo aspetta: il 25% delle attuali coppie presenti nel nostro paese, si è conosciuta nella grande rete telematica. Un numero, oltretutto, certamente sottostimato, dato che un numero rilevante di soggetti è piuttosto restio ad ammettere di aver iniziato una relazione dopo un primo approccio online.

I motivi di questa reticenza sono da ricercare, in molti casi, dall’utilizzo che molte persone fanno delle app di dating, utilizzate, non di rado, per incontri extraconiugali o, molto più semplicemente, per vivere una vita intima decisamente più soddisfacente. Indipendentemente dal fatto di essere alla ricerca di un’avventura o una relazione stabile, è importante saper corteggiare e sedurre la persona con la quale interagiamo.

Da oltre dieci anni a questa parte, tramite il sito Inattraction.com e corsi effettuati in presenza in tutte le più importanti località del nostro paese, Enrico Mele offre un concreto supporto a chi, desideroso di migliorare la propria vita sentimentale, vuol imparare o affinare le proprie capacità seduttive, risultando decisamente più attraente agli occhi delle donne, trovando, in primis, maggior fiducia nei propri mezzi e una sensibilità più spiccata nel comprendere l’universo femminile, spesso non facile da decifrare.

