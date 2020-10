Domenica Live, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro insieme a gonfie vele

by @Marco Salaris

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospitati a Domenica Live per festeggiare i loro primi otto mesi di fidanzamento e il compleanno dell’ex di Francesco Sarcina. La coppia protagonista della quarta edizione di Grande Fratello VIP fa il punto della situazione sul legame che sembra essere sempre più forte. “Da piccola sognavo di avere un principe ed eccolo qua, è vero“.

Barbara d’Urso vuole però rinfrescare la memoria ricordando un episodio spiacevole che riguarda l’ex di Francesco Sarcina e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. I due fecero credere di non essersi incontrati prima di un collegamento a Live non è la d’Urso che suggellava il loro primo incontro dopo il reality show. La realtà delle cose dissero tutt’altro: “Vi ho perdonato, ma quella sera ero molto arrabbiata” dice la conduttrice ai suoi due ospiti. In effetti quella sera Barbara d’Urso svelò l’arcano che si celava dietro quell’incontro.

Arriva anche un videomessaggio di auguri da parte di Eleonora Giorgi per i 40 anni di Clizia:

Cara Cli sei la cosa più bella che ci sia successa in questo 2020. Sei stupenda, sei davvero una cosa entusiasmante fin qui. E’ il tuo compleanno ed io con tutto il cuore auguro a te i migliori 40 anni. Che siano i primi di un percorso di vita eccezionale. Spero di riuscire a passare tanto tempo insieme.

La risposta di Clizia è commossa: “E’ un anima speciale. Lei ha colto la mia vera essenza” ma non è finita qua. Per lei anche una grande torta di compleanno portata da sua sorella Nicole e dal padre, Totò che su suo genero Paolo dice: “E’ un bravo ragazzo, dentro e fuori”.