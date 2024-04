Dopo essersi sottoposta ad un intervento di blefaroplastica, ClioMakeUp ha fatto vedere i primi risultati ottenuti.

Ha fatto parlare nelle scorse settimane ClioMakeUp per aver annunciato di volersi sottoporre ad un intervento di blefaroplastica. Adesso, la famosa influencer, ha tolto i punti e ha mostrato il risultato anche se non ancora quello definitivo, per il quale ci vorrà ancora qualche tempo.

ClioMakeUp mostra gli occhi dopo la blefaroplastica

Nelle scorse ore, Clio Zammatteo, questo il vero nome dell’influencer, aveva annunciato a tutti come avrebbe presto tolto i punti sopra agli occhi a seguito dell’intervento di blefaroplastica a cui si era sottoposta. La donna, come promesso, ha mostrato ai suoi fan i primi risultati successivi all’operazione.

“Appena uscita dall’intervento non sentivo dolore, ho i punti sulle palpebre superiori e mi hanno applicato degli appositi cerotti, sia sulle palpebre superiori sia nella parte inferiore dell’occhio, nella zona perioculare”, aveva detto.

Successivamente aveva annunciato che nella giornata di venerdì avrebbe tolto i punti. Detto, fatto: “Rimosso tutto. Adesso aspettiamo qualche settimana per vedere il risultato definitivo”.

L’operazione sembra assolutamente ben riuscita e la donna pare già essere soddisfatta al netto della pelle che dovrà, probabilmente, modificarsi ancora nelle prossime ore.

Di seguito anche un post su X che riguarda l’influencer dopo aver tolto i punti:

Il motivo dell’intervento

Clio aveva spiegato, prima di intervenire chirurgicamente, cosa l’avesse portata a questa decisione. “Ho iniziato a notare di più le palpebre cadenti, in particolare la destra, soprattutto nei momenti in cui ero stanca e da quando ho perso peso”, aveva detto via social l’influencer. “Di conseguenza ho iniziato a pensarci sempre più spesso”.

Tra le altre ragioni, la donna aveva aggiunto che la sua è stata una scelta dettata “non solo dal desiderio di un cambiamento estetico, ma anche da una esigenza professionale”.

E così, ecco l’intervento avvenuto nei giorni scorsi e per il quale, ora, sembra assolutamente contenta.

