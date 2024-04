Dopo la scelta a Uomini e Donne, Brando e Raffaella sono molto felici ma non immuni da qualche critica, anche pesante.

Una scelta molto bella a Uomini e Donne, quella che ha visto protagonisti Brando, tronista del programma di Maria De Filippi, e Raffaella, sua corteggiatrice. La storia tra i due va avanti a gonfie vele anche se da parte dei fan social, le polemiche non mancano.

Uomini e Donne, polemiche su Brando e Raffaella

Al della gioia nel giorno della scelta a UeD e delle settimane successive ricche di aspettative, tra Brando e Raffaella le vicende stanno procedendo anche con qualche momento di “bassi”. La conferma era arrivata dalla diretta interessata che aveva spiegato come la distanza tra i due non fosse d’aiuto.

In questo senso è da leggere anche una pesante critica ricevuta su Instagram da parte di un hater. L’utente, infatti, ha azzardato: “Tu e Brando non vi vedete mai, solo per lavoro“. Parole che non sono andate giù alla ragazza che ha voluto replicare.

La replica

Con grande maturità, Raffaella ha voluto spiegare meglio come stia funzionando la storia tra lei e Brando: “Ci vediamo quando riusciamo a far combaciare i nostri impegni. Stiamo insieme da poco più di un mese, stiamo bene, abbiamo alti e bassi come ogni coppia di questo mondo”, ha esordito nelle sue stories Instagram.

“Ho 26 anni e una testa pensante, non siamo un film Disney ma nella vita reale e partire a mille non porta a nulla di buono. Se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che le cose hanno i propri tempi e accorciarli non porta a nulla di buono. Quando saremo pronti a fare questo passo lo faremo ma fino ad allora ci organizzaremo tra Napoli e Treviso”.

E infine: “Rispettare i propri tempi non significa non volersi bene. Smettetela con queste logiche tossiche. Sono contenta di aver trovato l’amore in un’altra persona”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la coppia:

