Super in forma dopo la gravidanza Chiara Nasti che sui social ha parlato del suo rapporto col peso e col cibo con la solita franchezza.

Non guarda mai in faccia nessuno e parla sempre senza peli sulla lingua. Ecco perché Chiara Nasti e tanto amata quanto “odiata” sui social. La giovane influencer, mamma del piccolo Thiago e moglie del calciatore Mattia Zaccagni, torna a far parlare per alcune dichiarazioni a proposito di cibo e fisico. Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, la donna ha affermato di mangiare tutto ciò che vuole senza ingrassare neppure di un chilo.

Chiara Nasti, le parole sul cibo e sul fisico

In una box domande su Instagram la Nasti ha risposto con la solita onestà e in modo molto diretto a chi le faceva i complimenti per essere super in forma e a chi le chiedeva con curiosità quanti kg avesse perso dopo la gravidanza.

L’influencer ha subito precisato: “Non so, non mi peso da tantissimo. Credo di essere più magra ora che prima della gravidanza”.

Successivamente ha aggiunto: “Ma perché, tendenzialmente, posso mangiare quanto voglio e purtroppo non metto neanche un chilo (ed è anche una cosa che odio perché vorrei mettere un po’ di peso). Poi spreco tantissime energie col piccolo”.

A conclusione della sua storia social, la bella mamma Chiara ha anche detto: “Ci ho messo comunque poco a perderli perché ho ripreso ad allenarmi e a fare una buona alimentazione dopo 40 giorni”.

Insomma, sempre molto diretta e sincera la Nasti anche se per molti le sue parole potrebbero sembra solo “un vanto” o troppo sfacciate.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

