Chiara Nasti è stata travolta da una valanga di critiche per aver mostrato suo figlio Thiago mentre era intento a giocare con del cibo.

Una vera e propria bufera ha travolto Chiara Nasti, che sarebbe stata aspramente criticata sui social per aver mostrato suo figlio Thiago (di quasi un anno) mentre era intento a giocare con alcuni popcorn e una carota provenienti da quello che sembrava un secchio della spazzatura.

Qualcuno avrebbe accusato l’influencer di aver sprecato del cibo e lei ha replicato affermando: “La carota non era buona, i savoiardi erano scaduti e i popcorn li abbiamo lasciati aperti”. La Nasti ha poi messo in una scatola di ‘Chanel’ il cibo usato durante lo svago del bebè, lasciando intendere provocatoriamente che avrebbe preparato una spedizione per gli haters.

Chiara Nasti nella bufera per il cibo scaduto

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro delle polemiche social e lei stessa ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per aver “sprecato del cibo” con cui lei ha fatto giocare suo figlio, Thiago. L’influencer ha come sempre risposto per le rime ai suoi detrattori, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.

Chiara Nasti ha avuto suo figlio Thiago il 16 dicembre scorso insieme al grande amore della sua vita, il marito Mattia Zaccagni. I due hanno confessato di voler allargare ulteriormente la famiglia e in tanti si chiedono se in futuro avranno altri bebè. Al momento sulla quesitone non è dato sapere di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG