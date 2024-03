Le grane di lavoro e la crisi con Fedez. Chiara Ferragni non sta attraversando un bel periodo e ora ha cambiato strategia sui social.

Sono indubbiamente settimane complicate per Chiara Ferragni che dopo aver superato la fase caldissima relativa allo scandalo pandoro Balocco e alle altre vicende lavorative, si è trovata a fare i conti con la crisi con Fedez. La donna, nell’arco del tempo, ha scelto di comportarsi in modo “diverso” con i fan e nelle ultime giornate pare aver cambiato di nuovo strategia seguendo “quella di Belen”.

Chiara Ferragni, la strategia social “alla Belen”

Come messo in evidenza da Leggo, dopo aver scelto per un certo periodo di chiudere i commenti ai suoi fan su Instagram e averli, poi, riaperti solo per alcuni, la Ferragni ha cominciato a rispondere agli utenti, modificando, quindi, la sua linea di pensiero e strategia.

Di fatto, l’imprenditrice digitale ha seguito la “linea Belen”. Infatti, anche l’argentina, dopo le tante critiche ricevute, si trova sempre più spesso a rispondere ai commenti degli utenti, spesso a quelli degli haters. Non sempre, però, in modo sereno ma piuttosto piccato.

La bella Chiara, infatti, in diverse occasioni è sembrata stizzita da certe cose che le sono state scritte. Per esempio a chi le ha fatto notare di aver cancellato dei commenti aveva risposto: “Decine e decine tutti i giorni e blocco anche chi offende.

A chi, invece, le aveva fatto presente di avere una espressione triste, la Ferragni aveva replicato: “Se è così non ci posso fare niente”.

Di seguito anche uno degli ultimi post Instagram dell’imprenditrice digitale con alcune risposte agli utenti:

L’ultimo sfogo con i fan

Nel mezzo di questa nuova strategia, la Ferragni ha accompagnato anche una serie di stories sempre su Instagram nelle quali ha scelto di mostrarsi “più fragile”.

La donna ha ammesso di attraversare “un periodo doloroso” e che stia facendo “quello che posso” in questa fase. La bella Chiara ha poi ringraziato per il continuo sostegno: “Grazie a chi c’è sempre e capisce e scusate per questi pensieri sparsi. Basta fingere che tutto vada sempre bene…”.

