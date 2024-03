Presto mamma di un bebè, Guenda Goria ha svelato su quali nomi sia indecisa per il figlio in arrivo dall’amore con Mirko Gancitano.

C’è grandissima gioia nella famiglia di Guenda Goria e Mirko Gancitano per l’arrivo del primo figlio. La coppia aveva sorpreso tutti alcuni mesi fa con l’annuncio dolcissimo e ora, la figlia di Maria Teresa Ruta ha raccontato, ospite di Monica Setta a ‘Generazione Z’, anche quale nome intende scegliere per il piccolo.

Guenda Goria, la scelta del nome del figlio

La bella Guenda ha spiegato che le nozze con il suo Mirko arriveranno a maggio e che, invece, il primo figlio dovrebbe nascere in estate, probabilmente nel mese di luglio o di agosto. Proprio in vista della nascita del bambino, è già partito il totonomi.

La Goria ha ammesso di essere indecisa: “Allora Noel… Noà per ora è quello che ci piace di più”, ha detto. Anche se le alternative non mancano: “Oppure nomi con Maria, Gianmaria, Carlomaria. Però sono ancora aperte le proposte”.

Il bambino, come detto, arriverà in piena estate: “Dovrebbe nascere a fine luglio, inizio agosto, quindi un bel Leone tosto”, ha garantito la futura mamma.

Il messaggio al figlio in arrivo

Proprio sul figlio in arrivo, la Goria aveva voluto da poco mandare un messaggio in occasione della Festa delle Donne e non solo: “Non so se sarò una buona mamma ma ti prometto che sarai un uomo che saprà rispettare un no”, ha scritto sui social Guenda. “[…] Da futura mamma di un maschietto mi interrogo spesso su che ruolo abbiano le madri sui figli maschi che non sanno accettare i no”.

E ancora: “[…] In una società dove dobbiamo fingerci tutti vincitori, educare alla sconfitta potrebbe essere un primo passo”.

Di seguito anche un recente post Instagram con la dedica al figlio in arrivo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG