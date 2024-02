Intercettata da Pomeriggio 5, Chiara Ferragni ha fatto chiarezza sulle notizie circolate sulla presunta crisi ritenuta finta con Fedez.

Tantissime le notizie che ad ogni ora si susseguono sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. Cosa sta succedendo davvero tra i due? Per tanti, l’attuale crisi sarebbe finta e, addirittura, organizzata a tavolino per una “strategia” per sviare sui guai dell’imprenditrice digitale. Intercettata da ‘Pomeriggio 5’, l’imprenditrice digitale ha voluto dire la sua rispondendo ai rumors.

Chiara Ferragni allo scoperto sulla crisi con Fedez

Nel corso del collegamento tra la padrona di casa e l’inviato che era appostato in attesa dell’influencer, è uscito fuori che la Ferragni sia tornata a lavoro e che dopo un momento di poca pazienza si sia addirittura fermata per parlare.

“Abbiamo fatto il nostro mestiere. Abbiamo cercato di parlarle e, dopo un primo momento, e dopo essere uscita per un pranzo di lavoro, Chiara è stata così gentile da fermarsi e smentire le notizie sulla separazione”, ha detto l’inviato di Pomeriggio 5.

E così, ecco le immagini e le parole della diretta interessata: “Basta ragazzi… Tutto finto tra noi? Niente è finto“, ha detto in un primo momento.

Successivamente, però: “Non è una strategia di uscita. Sono tutte ca**ate. Quello che scrivono non sono cose vere. Questa situazione è anche offensiva. Offensivo che le persone pensino questo”, ha detto. Poi con una battuta: “Dite a Myrta che lo voglio anche io il corno portafortuna” con il riferimento al regalo che la conduttrice della trasmissione di Canale 5 ha fatto al Fedez per provare a superare questo momento. “Serve un po’ di fortuna. Me lo porti domani senza domande? Bene…”.

Insomma, la bella Chiara si è fermata e ha precisato che la crisi con il marito è vera e non si tratta di una exit strategy per sviare l’attenzione su altre questioni.

Di seguito anche un post su X di Pomeriggio 5 con alcune delle parole dell’imprenditrice digitale:

