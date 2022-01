Chiara Ferragni: “Ho l’ovaio policistico, mi dissero che avrei avuto difficoltà ad avere figli”

Chiara Ferragni si è confessata a cuore aperto con i fan dei social e ha mandato un messaggio di speranza alle sue fan che avrebbero avuto difficoltà a restare incinta. L’influncer ha rivelato che in passato le sarebbe stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico e che, nonostante questo, sarebbe riuscita senza difficoltà ad avere due figli.

Chiara Ferragni: la sindrome dell’ovaio policistico

Chiara Ferragni ha risposto tramite stories via social alle domande intime di alcuni fan e per la prima volta ha svelato che, in passato, alcuni medici e specialisti le avessero diagnosticato la sindrome dell’ovaio policistico, sostenendo che avrebbe avuto difficoltà ad avere bambini. L’influencer ha però sottolineato che il piccolo Leone sarebbe arrivato presto e senza difficoltà quando lei e Fedez, dopo un’estate d’amore, hanno iniziato a pensare di cercare una gravidanza.

“In quel momento non volevo figli, non ero neanche nella relazione giusta, ma l’idea che non avrei potuto farlo mi aveva terrorizzato. Però tutto quel periodo mi ha spinto a prendermi cura del mio corpo e della mia mente in modo totalmente diverso. Ho iniziato terapia, ho cominciato a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a seguire il mio istinto e il mio cuore”, ha confessato l’influencer, e ancora: “Ho cominciato a tornare in Italia e si è sistemato tutto. Quando è stato il momento di volere bambini siamo stati super fortunati che è successo anche molto velocemente”.

La crisi con Fedez

Nelle ultime settimane sui social si è sparsa la voce che lei e suo marito Fedez stiano attraversando un periodo di crisi, ma l’influencer e il rapper hanno deciso di non rompere il silenzio in merito all’ennesimo gossip sulla loro storia. Secondo Oggi nella crisi tra i due potrebbe esserci lo zampino di una terza persona. Di chi si tratterà?