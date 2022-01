Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Spunta l’ipotesi della terza persona

Secondo il settimanale Oggi sarebbe in corso una crisi sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez e a causarla potrebbe esser stata una “terza persona” di cui non è nota l’identità ma che, si vocifera, sarebbe molto famosa.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi

Da settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez che, forse per mettere a tacere simili rumor, si sono mostrati di recente durante una romantica cena nel ristorante di Carlo Cracco. Nulla sarebbe però servito a placare le indiscrezioni riguardanti la loro presunta crisi che, secondo Oggi, sarebbe stata causata dalla presenza di una “terza persona famosa” che starebbe causando qualche problema di gelosia alla famosa coppia.

Sulla vicenda al momento non vi sono certezze e Chiara Ferragni e Fedez hanno preferito non commentare pubblicamente l’indiscrezione. In tanti si chiedono se la coppia smentirà il rumor e se, finalmente, torneranno a mostrarsi insieme sui social affiatati come prima. Quest’anno la coppia dovrebbe traslocare in un appartamento più grande che i due hanno acquistato insieme un anno fa e i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita insieme e sui loro due figli, i piccoli Leone e Vittoria.