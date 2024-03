Il settimanale L’Espresso ha piazzato in copertina Chiara Ferragni trasformandola in un pagliaccio. Sui social scoppia la polemica.

L’influencer Chiara Ferragni è finita alla gogna mediatica dopo lo scoppio del caso-Balocco e dei problemi con la legge che ne sono derivati. A poco è servita l’intervista da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa che puntata a mostrare il lato umano della “calcolatrice” Ferragni.

L’ultimo attacco è giunto dal settimanale L’Espresso, che ha pubblicato una nuova copertina piazzando il volto di Chiara Ferragni truccato facendola sembrare un pagliaccio. Le reazioni sui social sono state contrastanti. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Chiara Ferragni: polemica, gogna mediatica e crisi coniugale

Per Chiara Ferragni dallo scorso dicembre è iniziato un periodo buio sotto molti punti di vista. Infatti, si è ritrovata in pochi giorni dall’essere una delle icone più apprezzate d’Italia ad essere una delle più insultate.

La forte crisi reputazionale è sfociata, poi, anche in una crisi coniugale con Fedez, di cui non si fa che parlare nelle ultime settimane.

A peggiorare le cose ci pensa L’Espresso, il settimanale che ha pubblicato l’ultima edizione mettendo in copertina la Ferragni in versione clown. Ma le reazioni social non si sono fatte attendere.

Chiara Ferragni versione clown: la reazione social

Nonostante non sia migliorata l’immagine di Chiara sui social, c’è chi ha deciso di prendere le sue difese dopo l’ultima copertina de L’Espresso. Qualcuno, infatti, scrive “Questa copertina è lontanissima dal giornalismo che si rispetti“, mentre qualcun altro scrive “Anche questo lo trovo un errore di comunicazione. De L’Espresso, però. E non facciamo poi troppo gli stupiti se la gente empatizza con Chiara Ferragni #spiazzante“.

Però c’è anche chi appressa l’ironia del settimanale, e commenta: “Per la festa della donna l’Espresso ha deciso di fare le cose in grande“.

L’imprenditrice digitale commenterà l’accaduto?

