I Me Contro Te stanno pensando alle nozze e quando si parla di amore arriva una possibile frecciata a Chiara Ferragni…

Sono cresciuti insieme, lavorativamente e umanamente. Ora, i ‘Me Contro Te‘ pensano anche alle nozze e non si nascondono. Parlando al Corriere della Sera, i due ragazzi hanno raccontato la loro crescita professionale e privata senza far mancare alcuni passaggi che potrebbero suonare come una “frecciata” a Chiara Ferragni…

Me Contro Te, frecciata a Chiara Ferragni?

Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come Luì e Sofì, i Me Contro Te, si preparano alle nozze. Dopo aver lavorato insieme per oltre dieci anni e essersi conosciuti meglio, i due ragazzi vogliono unirsi in matrimonio.

Sulla loro crescita professionali, i due hanno raccontato: “Ora ci fermano dei 18enni dicendoci che sono cresciuti con noi, assurdo. Siamo un po’ le ‘Cristina D’Avena’ di oggi per l’effetto che lei ancora fa ai nostri genitori: magari noi saremo questo per gli adulti di domani. Ci rivediamo poi in chi, in passato, non si limitava nello spettacolo, cantando, recitando, come Celentano. Ci ritroviamo in quel genere di artisti completi”.

A livello umano, invece: “Condividere l’avventura dei Me contro te ha rafforzato il nostro legame. Tra noi c’è vero amore e finchè ci sarà staremo assieme, ma non lo faremo certo in virtù del progetto“. Proprio questa frase è stata ripresa da molti media di informazione e ha fatto pensare ad una frecciata diretta a Chiara Ferragni e la sua relazione con Fedez.

Lavoro e beneficenza

Ma la frecciatina alla Ferragni potrebbe essere arrivata anche in una seconda fase dell’intervista quando alla coppia è stato chiesto se avessero mai pensato di accompagnare la beneficenza ai loro progetti di lavoro e alla vendita di prodotti: “No, non abbiamo mai legato prodotti o eventi alla beneficenza e mai ne abbiamo parlato, la facciamo da sempre ma privatamente, così come siamo andati a trovare diversi bambini in case famiglia, ma senza pubblicizzarlo“.

Di seguito anche un post Instagram della coppia:

