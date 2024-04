Si parte con L’Isola dei Famosi 2024 e tra le curiosità delle nuova edizione ci sarebbero i look “controllati” di Vladimir Luxuria.

Nuova avventura per Vladimir Luxuria al timone de L’Isola dei Famosi 2024. Grande attesa ed emozione per la nuova edizione del reality che sta già facendo tanto parlare anche per via di alcuni retroscena che sarebbero stati svelati nelle ultime ore. Uno di questi riguarda i look della conduttrice che sarebbero “controllati” dall’alto.

Vladimir Luxuria, i look a L’Isola “controllati”

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore riportate da Dagospia, infatti, pare che Vladimir Luxuria vedrà i suoi look essere “approvati” da Mediaset. “‘Ma come ti vesti?’, urlavano ai disperati di turno Enzo Miccio e Carla Gozzi. Una scena simile, a tratti surreale, si ripete dalle parti del Biscione. Questa sera prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. All’ex parlamentare è stato chiesto un look sobrio, niente eccessi. I suoi vestiti sono stati visionati e approvati dai vertici Mediaset”, si legge sul noto media sempre molto informato per quanto riguarda i retroscena di spettacolo e gossip.

Il debutto e la nuova missione

In una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Luxuria aveva parlato anche delle sue emozione per questa promozione ricevuta al comando del reality.

“All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico”, ha raccontato la conduttrice. “Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata”.

E sugli obiettivi come presentatrice: “La nostra missione è portare allegria. E poi ho una serie di oggetti in camerino chedi volta in volta tocco e faccio toccare a tutti: un jolly, un piccolo specchio, statuetta, un quadrifoglio, una coccinella”, ha aggiunto.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il reality:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG