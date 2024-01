Chi è Venerus? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul cantante milanese che con Magica Musica ha fatto sognare i fan.

Sulle scene musicali nostrane da sei anni, Venerus è riuscito a farsi apprezzare sia dai fan che dai colleghi. Non a caso, vanta già diverse collaborazioni importanti. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia, dai primi passi a Londra ad oggi.

Chi è Venerus: la biografia e la carriera

Classe 1992, Andrea Venerus è nato il 4 dicembre a Milano, sotto il segno zodiacale Sagittario. Cresciuto nel quartiere San Siro, a 18 anni ha lasciato l’Italia per trasferirsi a vivere a Londra. In questa città sempre in movimento, ha avuto modo di studiare la sua adorata musica, mettendosi alla prova con generi diversi. E’ rimasto nel Regno Unito per cinque anni, dopo di che è tornato nel Belpaese e ha dato il via alla sua carriera da solista.

Influenzato dai Pink Floyd, da David Bowie e Lucio Dalla, Venerus è riuscito a costruirsi una carriera da cantautore, produttore discografico e polistrumentista. Il suo primo EP, intitolato A che punto è la notte, è uscito nel 2018, mentre nel 2021 ha lanciato l’album di esordio Magica Musica.

Nel frattempo, ha stretto collaborazioni importanti, come quella con Gemitaiz, Ghali, Elisa e Rkomi. Nel 2024 Loredana Berté lo ha scelto per la serata dei duetti dedicata alle cover.

Chi è Venerus: la vita privata

Non abbiamo informazioni in merito alla vita privata di Venerus, per cui non siamo in grado di dire se sia single o fidanzato. Dando uno sguardo alle sue condivisioni social compare una ragazza, ma il post è datato 2021.

Dove vive?

Tornato dall’Inghilterra, Venerus si è stabilito a Roma. In un primo momento doveva restarvi solo per registrare un disco, poi è rimasto talmente affascinato dall’atmosfera della città che ha deciso di mettervi radici. Negli ultimi tempi, però, potrebbe essersi ritrasferito a Milano.

Le curiosità su Venerus

-Il suo cognome, che molti pensano sia il nome d’arte, ha origini friulane e si dovrebbe pronunciare con l’accento sulla u, ma lo stesso artista ha dichiarato: “Sono nato a Milano e lo pronuncio Venérus“.

-Quando viveva a Londra, Venerus ha studiato chitarra in un’accademia di musica contemporanea.

-Ha due gatti, Bunel e Jobim.

-Adora i viaggi in moto.

-Ha tanti tatuaggi e un piercing all’ombelico.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG