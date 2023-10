Andrea Giambruno, partner della premier Giorgia Meloni, è finito nel mirino di Striscia la Notizia a causa di un fuorionda.

Striscia la Notizia ha mandato in onda un fuorionda di Diario del Giorno in cui si sente il conduttore Andrea Giambruno affermare: “Ma non mi rompessero il c… col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i c…”, e ancora (rivolgendosi alla sua collega in studio, la giornalista Viviana Guglielmi):

“L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’…Sembri una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”.

Andrea Giambruno: il fuorionda di Striscia la Notizia

Il Tg satirico di Antonio Ricci ha ribattezzato ironicamente Andrea Giambruno “Giambrunasca” e, nelle scorse ore, ha mandato in onda un estratto del fuorionda di Diario del giorno in cui si stente il “first gentleman” che – forse credendo di non essere registrato – commette alcuni scivoloni in diretta.

Giambruno si è anzitutto difeso dalle critiche rivolte al suo “ciuffo” definendo come “pelati” coloro che gliele hanno rivolte e, a seguire, ha fatto delle avances ironiche alla collega in studio, la giornalista Viviana Guglielmi. Il video ha rapidamente fatto il giro della rete, scatenando l’ilarità generale sui social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG