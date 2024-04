Chanel Totti e Cristian Babalus festeggiano il primo anniversario a Montecarlo nel lusso dell’Hotel Hermitage. Ecco quanto hanno speso!

Chanel Totti e il giovane imprenditore Cristian Babalus festeggiano il loro primo anniversario di fidanzamento con uno splendido viaggio a Montecarlo, culminato nel lusso dell’Hotel Hermitage. La giovane coppia, sempre più affiatata, ha condiviso sui social media i momenti più romantici di questo traguardo importante.

Ma quanto hanno speso per un viaggio del genere? Ecco come ha festeggiato la giovane coppia questo importante traguardo.

Chanel Totti e Cristian Babalus: un anno di amore e un viaggio a Montecarlo

Dopo un anno di relazione, Chanel Totti, 16 anni, e Cristian Babalus, 20 anni, sono più uniti che mai. Attraverso le Instagram stories, hanno condiviso i dettagli della loro festa, con Chanel che ha pubblicato una foto di un cofanetto di rose rosse, seguita dalla scritta “Happy anniversary“, mentre Cristian ha prontamente condiviso la stessa foto sui suoi profili social.

Per celebrare questo importante anniversario, la coppia ha scelto Montecarlo come meta, soggiornando nell’esclusivo Hôtel Hermitage. Attraverso i loro profili Instagram, hanno mostrato ai follower l’interno della loro suite vista mare, immergendosi nel lusso senza trattenersi.

Le camere dell’esclusivo hotel possono raggiungere cifre esorbitanti, con le lussuose suite che possono arrivare anche a costare oltre 12mila euro a notte.

Chanel Totti e Cristian Babalus: l’amore nonostante le difficoltà

Non priva di ostacoli, la relazione tra Chanel Totti e Cristian Babalus ha superato le criticità iniziali. Negli ultimi mesi sembrava che tra i due fosse in corso una crisi, ma il tutto è stato smentito con la pubblicazione di nuovi scatti sui social che li ritraevano insieme, sorridenti e innamorati.

I due sono molto affiatati e non perdono occasione per viaggiare insieme e regalarsi gesti romantici, tra lusso ed esperienze esclusive, e lo dimostra anche il modo in cui hanno deciso di festeggiare il loro primo anniversario.

