Amadeus va via o resta in Rai? Dopo settimane di voci e speculazioni sull’addio del conduttore alla tv di Stato spunta un post misterioso.

Amadeus ha scelto Instagram per rompere il silenzio in merito alle voci che circolano sul suo futuro televisivo. Mentre le speculazioni sull’addio alla Rai e un possibile passaggio a Discovery diventano sempre più rumorose, il conduttore ha condiviso una storia enigmatica sul suo profilo domenica sera.

Il conduttore si mostra a mezzo busto su una poltrona, con il visto evidentemente stanco, mentre il sole lo illumina dalle sue spalle. Ma ad essere davvero misteriosa è la canzone che ha deciso di pubblicare insieme al selfie. Cosa vuole comunicarci il conduttore televisivo?

Amadeus: il mistero del post Instagram

La storia, accompagnata dalla canzone “Relax, take it easy” di Mika, mostra Amadeus in uno scatto mezzobusto, seduto su una poltrona, con il sole che filtra dalle finestre alle sue spalle. Senza didascalia, la foto sembra essere un’istantanea del suo stato d’animo in questo momento di incertezza.

Amadeus rompe il silenzio con una storia su Instagram e con la canzone “Relax, take it easy” di Mika. Nelle foto accanto ho aggiunto il testo tradotto della canzone scelta da Amadeus. pic.twitter.com/Nb84Hn969l — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 14, 2024

Ma allora cosa vuole comunicare il conduttore televisivo con questa storia Instagram? Il testo del brano condiviso parla chiaro: “Rilassati, prendila come viene perché non c’è niente che possiamo fare“. Forse anche lo stesso Ama è in attesa di risposte e certezze sia da parte di mamma Rai che da Discovery. Ma come stanno le cose ad oggi?

Amadeus: il destino del conduttore televisivo

Le voci sull’addio alla Rai e il possibile trasferimento a Discovery hanno dominato le discussioni nelle ultime settimane. Si vocifera che il conduttore, dopo 25 anni trascorsi nella televisione pubblica, potrebbe fare il grande salto verso la rete di Discovery. Sul Nove, infatti, assumerebbe la conduzione di programmi in prima serata, seguendo le orme di Fabio Fazio.

Secondo fonti attendibili, Amadeus è pronto per un incontro con i vertici Rai per discutere del suo futuro. Tuttavia, alcuni media riportano che ci sono divergenze tra le richieste del conduttore e le disponibilità della Rai. Pare, infatti, che la Rai non gradisca l’idea della fondazione di una società di produzione da parte del conduttore e le richieste per programmi dedicati alla moglie Giovanna Civitillo.

Se l’accordo con Discovery dovesse concretizzarsi, Amadeus potrebbe firmare un contratto esclusivo del valore di 15 milioni di euro per tre anni.

