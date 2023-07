Dopo i rumors anche la conferma ufficiale: è Cesara Buonamici la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. I dettagli.

La notizia era nell’aria dopo le indiscrezioni delle scorse giornate, ma adesso è anche ufficiale. Cesara Buonamici sarà la prossima opinionista del Grande Fratello. La decisione è stata presa da Pier Silvio Berlusconi che tramite un comunicato Mediaset ha spiegato tutti i dettagli del nuovo impiego della giornalista del Tg5.

Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello

“Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di Grande Fratello in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00”. Questo il comunicato ufficiale con cui Mediaset ha dato la notizia in queste ore.

A quanto pare, quindi, la giornalista e presentatrice, da anni entrata nel cuore del pubblico di Canale 5, andrà a sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli, e affiancherà Alfonso Signorini per tutte le puntate della nuova edizione del reality che non sarà più Vip ma avrà ampio spazio per i personaggi non famosi.

A questo punto non resta che attendere l’inizio della nuova edizione del programma per vedere come la giornalista riuscirà ad interpretare questo ruolo decisamente inedito. Ad ogni modo si tratta di una mossa davvero ad effetto di Pier Silvio Berlusconi atta a riportare la trasmissione ad un certo livello anche per i telespettatori andando ad abbandonare l’eccessivo trash del passato.

Di seguito anche un post Instagram di Diva e Donna relativo alla notizia sulla nuova opinionista e qualche parere dal mondo social dove è possibile vedere commenti contrastanti a proposito di tale nomina della giornalista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG