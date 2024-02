Tutto pronto per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’argentina ha raccontato alcuni dettagli del matrimonio in arrivo.

Raggiante e super impegnata: Cecilia Rodriguez si prepara al matrimonio con il bellissimo Ignazio Moser. La coppia ha annunciato le nozze e in queste ore, via social, la modella argentina, sorella di Belen, ha dato qualche informazione in più ai suoi fan relativamente alla data, alla locatione e alla lista di invitati che, a quanto pare, è praticamente pronta.

Cecilia Rodriguez, le nozze con Moser

La bella Cecilia ha raccontato su Instagram: “I preparativi delle nozze procedono molto bene”, le sue parole ai seguaci. “Ho appena chiuso una telefonata con la wedding planner ed ho scritto nel quadernino tutti gli appunti che ho preso”.

L’argentina ha scherzato sull’uso di quaderno per gli appunti per non dimenticarsi tutti i dettagli delle nozze e per questo ha spiegato: “Questa cosa del quaderno l’ho decisa con Ignazio perché ci aiuta a non dimenticare le cosa. C‘è scritta anche la lista degli invitati qui che ne occupa quasi la metà del quaderno (ride ndr)”.

A chi le chiedeva poi come stesse a livello di emozioni: “Non so se si può spiegare a parole perché è una bellissima sensazione. Mi sento molto bene lo ammetto anche se però dietro c’è tanto da fare”.

Infine un passaggio sulla data: “Si abbiamo deciso”.

Sulla location, invece, la sorella di Belen aveva già spiegato che tutto era stato deciso da qualche tempo e che il matrimonio andrà in scena in Toscana dopo che lei e Ignazio avevano trovato un posto bellissimo in campagna che ricorda l’Argentina ma anche Trento, dove ha vissuto Ignazio.

Insomma, a questo punto non resta che attendere nuovi dettagli delle nozze che dovrebbero essere in primavera.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda la coppia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG