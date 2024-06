Manca pochissimo al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A rendere la giornata indimenticabile ci sarà anche… Tananai.

Non vedono l’ora di dirsi il fatidico “sì” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia si sposerà domenica 30 giugno 2024 e a deliziare loro e gli ospiti dovrebbe essere un famoso cantante. Pare, infatti, che Tananai si esibirà per i due volti noti e si metterà a disposizione con i suoi brani più celebri rendendo la giornata indimenticabile.

Cecilia Rodriguez e Moser, Tananai canterà al matrimonio

Si sta avvicinando sempre più la data del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nelle ultime ore, l’argentina ha fatto vedere come stiano procedendo gli ultimi preparativi che la riguardano in tema prova abito e look. Ora, però, si è tornati a parlare della cerimonia e della festa che vedrà circa 200 invitati. In modo particolare di chi dovrebbe rendere la giornata indimenticabile con la sua musica.

Come riportato da La Nazione, citata da svariati media quali Novella 2000 e Leggo, pare che Tananai avrà il compito di deliziare la Rodriguez e Moser, e tutti i presenti alle nozze, con le sue canzoni. L’artista dovrebbe esibirsi sulle note dei suoi pezzi di maggiore successo da ‘Tango’ ad ‘Abissale’ per vivacizzare l’atmosfera e rendere tutto magico.

I dettagli sul matrimonio

Come detto, la data del matromonio di Cecilia e Ignazio è quella di domenica 30 giugno 2024. La coppia si sposerà ad Artimino, nel comune di Carmignano a Prato e precisamente nella Villa Medicea “La Ferdinanda” che dà direttamente sui vigneti di Monte Albano. Una location mozzafiato che ospiterà circa 200 persone tra amici e parenti. Siamo sicuri che le emozioni non mancheranno, così come i contenuti social che arriveranno live e dopo la cerimonia. Non resta che attendere per scoprire ogni dettaglio possibile…

