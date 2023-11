C’è la data per le nozze di Cecchi Paone e Simone Antolini che hanno scelto anche una location molto speciale.

Si diranno presto il fatidico “sì” Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. La coppia, uscita definitivamente allo scoperto dopo L’Isola dei Famosi, ha annunciato ufficialmente la data e la location per il matrimonio. In particolare è stato il volto tv a parlare ad Adnkronos svelando molti dettagli.

Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano: data e location

Cecchi Paone ha colto l’occasione dell’intervista ad Adnkronos per svelare i dettagli della sue nozze con Simone Antolini: “Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò. La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita: la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”, ha raccontato l’informatore scientifico.

Sempre Paone ha detto sulla location scelta: “Perché mi sposo proprio a Napoli? Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco, che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca. E anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre”.

Non solo. Tra le ragioni della scelta di Napoli anche altre questioni relative alla sua vita passata: “Poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano, che è un’appendice napoletana”.

Di seguito anche un post Instagram della coppia:

