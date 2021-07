Catherine Harding: chi è, età, Instagram della fidanzata di Jorginho

Punto di forza della Nazionale italiana di calcio con allenatore Roberto Mancini, il centrocampista Jorginho ha una vita sentimentale piuttosto movimentata.

Il calciatore ex Napoli e ora Chelsea è stato sposato dal 2017 al 2019 con l’ex moglie Natalia Leteri (la cerimonia si svolse a San Paolo il 10 giugno 2017). Dalla donna ha avuto due figli, Victor e Alicia (nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017). Con il trasferimento dai partenopei ai londinesi, l’uomo ha un flirt con la traduttrice del club inglese, Elisa Scalcon.

Lo scambio di messaggi risalenti alla tournèe in Giappone ha fatto arrabbiare l’ex fidanzato della Scalcon, Aaron Hughes, che ha girato tutto al tabloid d’Oltremanica Sun. Il giornale ha poi rimosso l’articolo incriminato. Negli sms, Jorginho invitava la ragazza a seguirlo in camera sua.

La notizia ha mandato su tutte le furie la cantante irlandese Catherine Harding, che da Jorginho ha avuto il piccolo Jax. La ragazza è l’ex fidanzata dell’attore star di Hollywood Jude Law, grazie al quale è diventata madre di Ada. Catherine Harding ha partecipato come concorrente al talent show The Voice Uk.

Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho, è uno di quei calciatori che chiamiamo oriundi, come Mauro German Camoranesi ed Emerson Palmieri. Si tratta di giocatori nati all’estero che in un momento successivo ottengono la cittadinanza italiana per antenati che hanno vissuto nel nostro Paese. Nel caso di Jorginho, la famiglia paterna era originaria di Santa Caterina di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza.

In Italia gioca dal 2009 al 2014 nel Verona (con una parentesi nella Sambonifacese), dal 2014 al 2018 nel Napoli e dal 2018 fino a oggi nel Chelsea, grazie al quale si laurea campione d’Europa vincendo la Champions League. Nella Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini è la punta di diamante, capace di portare per ora la squadra fino alle semifinali dell’Europeo 2020.

Foto: account Instagram Jorginho