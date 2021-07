Finora non è stato tra i protagonisti dello sfavillante Europeo di calcio della Nazionale italiana, ma Emerson Palmieri contro la Spagna stasera partirà da titolare, tenendo conto del terribile infortunio occorso a Leonardo Spinazzola durante la gara con il Belgio.

Il calciatore italo-brasiliano è fidanzato con la bellissima Isadora Nascimento. I due si sono innamorati quando Emerson aveva 16 anni e militava tra le fila della squadra del Santos, sua città natale. La coppia, molto legata, ha avuto un figlio nel 2018.

Non conosciamo la data di nascita di Isadora Nascimento e dunque nemmeno la sua età. Sappiamo tuttavia che la ragazza è molto attiva sul fronte del fitness e cura un blog personale. Sul suo profilo Instagram conta oltre 11mila follower, ma non vi appaiono scatti in compagnia del fidanzato o del figlio. Prevalgono per lo più foto relative alla sua attività sportiva.

Emerson Palmieri dos Santos, meglio conosciuto come Emerson Palmieri, appartiene alla schiera dei cosiddetti oriundi, ovvero i calciatori nati all’estero naturalizzati come italiani. Come successo con Mauro German Camoranesi qualche anno fa e il compagno di squadra nel suo Chelsea, Jorginho, Emerson Palmieri ha ottenuto la cittadinanza italiana in quanto un suo antenato era originario di Rossano, in provincia di Reggio Calabria.

Isadora Nascimento: la carriera del fidanzato Emerson Palmieri

In questo modo nel 2017 l’allora commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Giampiero Ventura lo ha convocato per uno stage a Coverciano riservato ai calciatori emergenti. Tuttavia a causa di un infortunio al crociato quando giocava per la Roma deve saltare le sfide contro Uruguay e Lichtenstein. Tuttavia nel 2011 aveva giocato il Mondiale Under-17 con la maglia del Brasile e più volte aveva manifestato la volontà di giocare per i verdeoro.

In Italia gioca nel Palermo (che lo preleva dal Santos) per una stagione, mentre dal 2015 al 2018 milita nella Roma. Dalla stagione successiva fino ad oggi gioca nel Chelsea, con il quale vince la Champions League nel 2021, pur entrando pochissime volte in campo.

Foto: account Instagram Emerson Palmieri