Caterina Collovati risponde a Diletta Leotta: “Basta lagne!”

Caterina Collovati ha risposto per le rime a Diletta Leotta che, nei giorni scorsi, ha confessato al Corriere della Sera quanto, a suo avviso, una donna di bell’aspetto debba lavorare molto di più rispetto a un uomo per affermarsi nel mondo del lavoro.

Caterina Collovati contro Diletta Leotta

Ancora una volta la giornalista Caterina Collovati ha utilizzato i social per replicare contro Diletta Leotta che, nei giorni scorsi, aveva affermato sulle pagine del Corriere della Sera quanto secondo lei una donna, per di più di bell’aspetto, dovesse faticare maggiormente rispetto a un uomo per affermarsi in campo lavorativo. “Se sei una donna ti devi impegnare cento volte di più. Se sei anche carina, duecento in più (…) Forse, lo stereotipo della bellezza è quello sul quale si fa un po’ più fatica ad andare oltre: se si riuscisse a superare, sarebbe una grande conquista”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Can Yaman, mentre Caterina Collovati ha risposto tramite social: “Non diciamo sciocchezze. Basta con la lagna della bella considerata stupida. Raccontiamo anche della bella che in quanto tale trova molte strade aperte. Se vogliamo conquistare, giustamente, ruoli di potere, iniziamo ad essere oneste: la bellezza aiuta, che male c’è? Perché negarlo?”

La conduttrice di DAZN replicherà all’ennesima frecciatina della Collovati nei suoi confronti? Al momento sui social tutto tace.