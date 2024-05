La parità tra uomo e donna ma anche alcuni aspetti inediti della sua carriera. Caterina Balivo si racconta tra vita privata e lavoro.

In passato aveva già parlato del tipo di educazione che ha dato e sta dando ai suoi figli ma adesso, intervistata dal Corriere della Sera, Caterina Balivo ha allargato il suo discorso soffermandosi anche sul suo impegno per i diritti dell’universo femminile e le pari opportunità raccontando in primo luogo la sua esperienza e il suo approccio anche in ambito lavorativo.

Caterina Balivo e le differenze uomo-donna nel lavoro

“Sulla carta, la parità salariale c’è già (tra uomo e donna ndr), ma poi per esempio si blocca quando la donna si ferma per le gravidanze, cosa che chiaramente ai maschi non succede”, ha detto nel corso dell’intervista la Balivo. “Qui ci sarebbe da lavorare molto. Un po’ come è stato fatto con le quote rosa a lungo osteggiate. Anche a me non piacevano: e invece meno male che ci sono perché ora nei Cda ci sono le consigliere ed è una cosa molto buona. Anche se poi mi chiedo: quanti amministratori delegati ci sono? E il campo si potrebbe allargare: quante direttrici ci sono nei quotidiani? E potrei andare avanti…”.

Figli e lavoro

In questo senso, la donna ha poi aggiunto di non poter mai rinunciare alla propria indipendenza. Anche davanti ai figli. Eppure, ad un certo punto, il momento di dover decidere tra lavoro e famiglia arriva. In questo senso, la conduttrice de La Volta Buona è stata chiara: “Io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo. Durante il Covid ho fatto io un passo indietro, e sono rimasta a casa per tenere gli equilibri familiari e quando sono tornata al lavoro è stato complicato”, ha ammesso.

“Le mie amiche e anche mia sorella medico per i primi anni di vita dei figli si sono appoggiate ai nonni o tate, se potevano permetterselo, ma la svolta l’ha avuta la mia amica Margherita che può contare su un asilo all’interno dell’ospedale Le Molinette. Mamma single e fuori sede, non avrebbe avuto la stessa carriera se non fosse stata supportata nel posto di lavoro. Ecco, gli asili nido e le scuole dell’infanzia devono essere di più e garantiti per tutte”, ha aggiunto la Balivo.

