Il lavoro, le figlie e il rapporto con la musica. Michelle Hunziker si è raccontata a tuttotondo svelando dettagli inediti sul passato.

Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker ha avuto modo di parlare di tanti aspetti curiosi della sua vita che riguardano la musica, in vista del programma che la vedrà alla conduzione su Canale 5, ‘Io Canto Family’. Diverse le sottolineature sulla sua famiglia, le sue figlie e le canzoni che scandiscono la quotidianità di tutte loro.

Michelle Hunziker e l’educazione di Aurora

La Hunziker ha spiegato che la musica sia stata sempre un punto centrale della sua vita e lo è ancora oggi, pure per le sue figlie. Da Aurora, fino alle più giovani, Celeste e Sole. Proprio sulla Ramazzotti, la conduttrice ha svelato: “Ma un po’ da lei ho preso: nel weekend, quando Aurora adolescente tornava tardi la mattina dalla discoteca, io la svegliavo alle 7.30 per farle fare cose. Era il dazio per non avermi fatto dormire! Pensare che tra poco mi toccherà ricominciare da capo con Sole… ma lo farò, non mollo niente io!”.

La musica in famiglia

Tornando a parlare a livello personale, la bella Michelle ha svelato: “Ogni mattina mi sveglio, sistemo, apparecchio per la colazione e accendo la radio. Adoro i pezzi ‘evergreen’, dagli Anni 80 in poi, Lionel Richie, Simple Minds, Madonna. Sveglio le bambine con la radio. Meglio essere svegliati con la musica che con le trombe, dico io!”.

E sulle piccole di casa, spesso presenti sui social della donna: “Con le mie figlie piccole Sole e Celeste ho un patto: quando le porto a scuola loro possono fare le dj, però ogni giorno devono cambiare canzoni e studiare un pochino, argomentare le loro scelte. Sole adora Billie Eilish e Olivia Rodrigo, Celeste preferisce Miley Cyrus e Taylor Swift. Auri, invece, sarà anche per l’influenza del papà Eros Ramazzotti, ascolta ogni stile musicale di ogni periodo storico, è pazzesca”.

