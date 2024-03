Quale sarà il futuro de La Volta Buona e di Caterina Balivo? Pare che la Rai abbia preso la sua decisione per il futuro.

Volto molto apprezzato della televisione, Caterina Balivo sta andando avanti con il suo programma pomeridiano su Rai 1 ‘La Volta Buona’. Qualche problema di share, però, ne ha messo in dubbio la conferma per la prossima stagione. In queste ore, però, pare essere arrivata la decisione definitiva dei vertici della tv di Stato.

Caterina Balivo e il futuro de La Volta Buona

Nelle scorse settimane si era parlato del futuro incerto de La Volta Buona e, quindi, anche del destino della sua conduttrice, la Balivo. I dati di ascolto non stavano convincendo eppure, secondo TvBlog, le cose potrebbero essere cambiate.

Infatti, il programma, già nel primo anno di messa in onda ed in particolare negli ultimi mesi. si sta avvicinando sempre di più agli ascolti del terzo anno di ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione prima portata avanti da Serena Bortone.

In questo senso i numeri starebbero dando ragione all’attuale presentatrice.

La decisione della Rai

Alla luce di questi dati importanti, quindi, stando alle indiscrezioni di TVBlog, il programma di Rai 1 è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva.

Ovviamente, al timone dello show ci sarà sempre la bella e brava Caterina. La trasmissione continuerà ad essere messa in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 14 su Rai 1. Inoltre, in futuro lo show beneficerà dell’ottimizzazione dell’offerta informativa che porterà allo spostamento al mattino di Tg 1 economia.

A questo punto non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della Rai o della stessa conduttrice che, di solito, si sbilancia spesso con i suoi telespettatori e fan, specie quando ci sono belle notizie in arrivo…

Di seguito anche un post su X del programma:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG