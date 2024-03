Ha deciso di rispondere a tono Andrea Delogu all’ennesima domanda sul suo rapporto con il fidanzato Luigi Bruno.

Realizzata nel lavoro e felicissima in amore. Stiamo parlando di Andrea Delogu che nelle ultime ore si è resa protagonista di una dura replica ad un utente social che le aveva chiesto se la differenza d’età tra lei e il fidanzato Luigi Bruno fosse, in qualche modo, un peso. La conduttrice è stata molto diretta spiegando la sua posizione.

Andrea Delogu, la risposta ad una fan

Da quanto ha iniziato a vivere apertamente la sua storia d’amore con Luigi Bruno, la bella Andrea Delogu si è spesso ritrovata a dover rispondere a diverse critiche per quanto concerne l’ampia differenza d’età tra i due.

La donna e il compagno, infatti, hanno rispettivamente 41 anni e 25. Una situazione che anche in queste ore ha visto la conduttrice doversi “difendere” da qualche domanda di troppo.

Ad una utente che su Instagram le chiedeva se, in qualche modo, il fattore età pesasse nella relazione, la donna ha sottolineato con grande forza: “Se mi pesa la differenza d’età con Luigi? Non a me, agli altri“.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la conduttrice:

Il rapporto con gli uomini prima di Luigi

Di recente, la bella Delogu aveva raccontato anche alcune sue esperienze con il mondo maschile. In particolare a quanto accaduto dopo il suo divorzio quando aveva provato a “rimettersi in gioco”.

Parlando al podcast BSMT, la donna aveva detto: “Ma tu ci credi che non c’è stato uno che ci abbia provato con me?”, ha detto Andrea. “Per un anno io ci ho provato con molte persone perché nessuno, diciamo, cedeva e io avrei voluto una relazione, ma si spaventavano. Amore, non mi hanno toccato con un dito per mesi…“.

Ora, invece, con Luigi, le cose vanno a gonfie vele…

