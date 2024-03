La crisi tra i Ferragnez e il messaggio di Fedez su Instagram che, a molti, è sembrato essere riferito a sua moglie Chiara.

Aggiornamenti possibili sulla crisi tra i Ferragnez. Chiara e Fedez non stanno vivendo un momento particolarmente felice e, in queste ore, sembra il rapper possa aver mandato un messaggio alla sua dolce metà. Molti utenti, infatti, hanno notato su Instagram una storia pubblicata dall’uomo e, forse, indirizzata proprio alla moglie.

Fedez, la storia Instagram è per Chiara?

Nelle stories Instagram di Federico, infatti, in queste ore è apparsa una canzone con tanto di alcune parti di testo. Si tratta del brano ‘Sembra Semplice’, una sua vecchia canzone in duetto con J-Ax. “Finisce sempre bene altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”.

Frasi che potrebbero essere indirizzate, come detto, proprio alla moglie Chiara. Almeno questa è una lettura data da qualchi utenti social.

La Ferragni si espone sulla crisi

A proposito della crisi tra i Ferragnez, nelle scorse giornate era stata proprio Chiara a prendere parola a ‘Che Tempo Che Fa’ dicendo: “Si pensa che dietro ad ogni mia mossa ci sia un pool di esperti, che io sia una stratega. La crisi è vera, non è una strategia”.

E con Fedez: “Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che dall’oggi al domani chiudiamo. Siamo in crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte”.

Staremo a vedere se i due riusciranno a risolvere le loro problematiche anche per il bene dei figli, Leone e Vittoria, oppure no.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dei Ferragnez prima delle voci di crisi:

