C’è la conferma: Carlotta Mantovan ha ritrovato l’amore. Dopo l’addio al compianto Fabrizio Frizzi, di nuovo gioia per la donna e sua figlia.

Una bellissima notizia per Carlotta Mantovan e sua figlia. La donna, vedova del compianto Fabrizio Frizzi, ha ritrovato l’amore. O per lo meno così sembra dalle indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi che l’ha pizzicata con un uomo per le vie di Roma.

Carlotta Mantovan ha ritrovato l’amore

A distanza di qualche tempo dagli ultimi avvistamenti, pare che la Mantovan abbia, effettivamente, riaperto il proprio cuore all’amore.

Infatti, il settimanale Chi ha pubblicato nel suo ultimo numero, delle foto della donna insieme a quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno.

Al momento non ci sono troppi dettagli sull’uomo: si tratterebbe di un francese che, in base agli scatti e al racconto del settimanale, sembra aver già passato diverso tempo con madre e figlia, vista la confidenza tra loro.

Il trio, infatti, pare essere molto complice. Dagli scatti dei paparazzi si vede l’ex danzatrice di ‘Ballando con le Stelle’ felicissima con sua figlia em appunto, questo uomo misterioso con cui cammina per le strade di Roma, nel dettaglio a Villa Borghese.

Il feeling con la figlia

Se da una parte la Mantovan è parsa più felice che mai, lo stesso sembra potersi dire di sua figlia Stella. La figlia della donna e di Fabrizio Frizzi, infatti, dagli scatti sembra prendere per mano il misterioso uomo e, insieme alla madre, aspettare poi il tramonto su San Pietro.

Le foto di Chi vanno a sommarsi, come detto, ai rumors precedenti che avevano, tra le altre cose, già pizzicato la donna a fine febbraio in una località balneare del litorale laziale in dolce compagnia.

Di seguito anche il post di Chi con la copertina e gli scatti sulla donna:

