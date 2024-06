Lunga intervista a Carla Bruni tra vita privata, passato e tanto altro. La modella e cantante ha raccontato diversi aspetti inediti che la riguardano.

Intervistata da Oggi, Carla Bruni, nota modella e cantante, ha avuto modo di raccontarsi a 360° su diversi aspetti della sua vita privata. Dal passato, qualche trauma subito e il rapporto conflittuale con la gestione della rabbia, fino a quello con il cibo che la vede mangiare solamente alla sera, forse, per paura di prendere peso oltre che per motivi di digestione.

Carla Bruni e il rapporto con il cibo

Tra i vari passaggi dell’intervista a Oggi, la Bruni ha parlato del suo rapporto con il cibo. Dopo aver superato “l’esame di italianità” con la domanda sulla panni sì o la panna no sulla carbonara alla quale, ovviamente, ha risposto negativamente, ecco la modella spiegare di essere abituata a mangiare solo di sera. Il motivo è complesso: “Digerire mi affatica”, ha spiegato. Ma non solo: “E forse sì, ho paura di prendere peso. Non lo so, non ci penso tanto”, ha ammesso la bella Carla.

La rabbia e la psicoanalisi

Alla domanda se sia una persona collerica, la donna ha risposto: “Se mi arrabbio rovescio tavoli, spacco sedie. Ora meno, dopo 14 anni di psicoanalisi. Ma è il mio temperamento”. E poi ha aggiunto: “Ho le piccole nevrosi di tutte le persone che vivono in un certo confort. E sono un po’ traumatizzata, questo sì”.

Breve passaggio anche sulle dipendenze: “La dipendenza non è un perché, è un come. È un modo di vivere che parte da lontano, un gesto rassicurante. Prima dell’alcol c’era lo zucchero, da bambina bevevo 30 Coca Cola al giorno. Sono eccessiva, non ho vie di mezzo. Quindi, mi devo controllare”, ha concluso la Bruni parlando della sua problematica con l’alcol già affrontata in passato anche in una intervista a Belve.

