E alla fine, vacanza d’amore fu. Can Yaman e la bella Diletta Leotta sono riusciti a compiere un altro importante passo in avanti nella loro relazione che ormai dura da diversi mesi. Si era tanto parlato di un imminente viaggio della conduttrice di DAZN in quel di Istanbul. Abbiamo atteso un po’ di tempo prima di vedere le primissime foto della coppia in compagnia dei parenti dell’attore turco. Quel giorno tanto atteso (sopratutto dai fan di Yaman) è arrivato ed è stato documentato chiaramente sui social di entrambi.

Can, dal suo profilo mostra una magnifica tavola imbandita di cibo su di una barca che ha portato tutta la famiglia davanti a panorami mozzafiato. Diletta fa la stessa cosa, aggiungendo anche qualche scatto in posa giusto per lasciar ammirare la cornice oltre che il comfort del posto. Tra le foto postate, anche una visita alla Basilica di Santa Sofia nella capitale turca.

Un diario di bordo che i fans della coppia hanno ricondiviso mandando il nome di Diletta Leotta e Can Yaman in vetta nei TT di Twitter.

Altro importante segnale positivo per loro è che finalmente Diletta ha potuto conoscere di persona la famiglia dell’attore. A testimoniarlo è Guldem Can, madre di Can Yaman. Sui suoi social ha scritto “Mio figlio e mia figlia” quasi come a consacrare definitivamente il loro amore. Per Can, il più è già stato fatto tempo fa quando è potuto andare a Catania (città natale della Leotta) per stringere la mano alla famiglia di lei.

Al di là dei sorrisi, delle presentazioni ufficiali e degli affetti stabili, a questo punto rimane solo da capire se i due vogliono arrivare sul serio alle tante vociferate nozze, oppure continueranno a viversi la relazione fino a prendere una decisione. Per il momento, spazio alla felicità (poi si vedrà…)