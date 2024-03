La nota modella Bianca Balti ha intenzione di regalare a sua figlia la possibilità di congelare i propri ovuli per avere figli “quando vorrà”.

La modella Bianca Balti, negli ultimi anni, è stata spesso protagonista di interviste e rivelazioni importanti relative alla sua vita e tematiche molto impegnative. Nelle ultime ore, la donna ha toccato un altro argomento delicato come il social freezing, ossia il congelamento e la crioconservazione degli ovociti. La bellissima modella ha spiegato di avere intenzione di regalare tale possibilità a sua figlia.

Bianca Balti e il congelamento degli ovuli

Intervenuta in una diretta social insieme alla ginecologa Marina Bellavia, la Balti ha spiegato di voler regalare alla figlia Matilde, oggi 17enne, questa pratica per il suo 21esimo compleanno. “Così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario”, ha detto rivolgendosi alla figlia.

Secondo la donna “nella vita bisogna pensare a che cosa è importante per noi. Per me questa è stata una scelta di libertà, soprattutto nel mio caso di non rimanere in una relazione solo per paura di non poter avere la mia terza maternità. Un investimento che facciamo su noi stesse”.

Ed è per questo che ha deciso di optare per questo dono nei confronti di Matilde. Già nel 2022 la modella aveva fatto sapere di essere ricorsa al social freezing per una delle sue due gravidanze.

Cosa è il social freezing

Il tema del social freezing è molto delicato. Si tratta di una pratica per cui le donne possono crioconservare, congelandoli, i loro ovociti. Così facendo, le donne in questione hanno modo di diventare madri quando desiderano.

Tale pratica sia in America che in Italia, è piuttosto costosa e non alla portata di tutti anche perché non coperta dal Sistema Sanitario Nazionale. Si tratta di un’opzione praticabile soltanto per le figure femminili privilegiate e, in tal senso, il regalo che la Balti vuole fare a sua figlia assume ulteriore valore.

Di seguito anche un post Instagram della modella con le sue due figlie:

