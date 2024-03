Fedez lo ha annunciato ufficialmente: il podcast Muschio Selvaggio chiude. La controversia legale ferma il progetto.

Dopo mesi di grandi successi, Fedez e Mr. Marra sono costretti a dire addio al podcast Muschio Selvaggio. Le controversie legali tra il rapper e l’ex socio Luis Sal sono giunte a un punto tale che, secondo Fedez, rendono impossibile proseguire con le puntate.

Il triste annuncio è giunto domenica 10 marzo, con ancora tre puntate pronte da pubblicare. Quale sarà il destino del podcast e come si concluderà la battaglia legale?

Fedez: un addio sofferto al format

Dopo l’uscita di scena di Luis Sal dal progetto, Fedez era riuscito a risollevare le sorti del podcast grazie alla collaborazione con Mr. Marra. Negli ultimi dieci mesi le puntate registravano grandi successi, arrivando sempre tra i primi posti della classifica delle tendenze di YouTube.

Ma ecco arrivare la triste notizia: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti“.

Anche Mr. Marra dice la sua sulla difficile decisione presa: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta“.

Fedez e Luis Sal: la battaglia legale per Muschio Selvaggio

Negli ultimi dieci mesi i fan del podcast avevano quasi dimenticato la spinosa questione aperta tra Fedez e l’ex socio Luis Sal. Ma adesso si sono scontrati con la triste realtà.

Il 27 febbraio, infatti, Luis annunciava la decisione del giudice di Milano Amina Simonetti di affidare le quote del rapper a un custode. Questo per scongiurare la possibilità che Fedez potesse rivendere le quote a un terzo.

Dopo tale decisione, il rapper aveva chiarito “È importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata“. Inoltre, aveva spiegato: “Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast. O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte” aveva concluso.

