Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio sul conto della sua amicizia con Federico Rossi e sulla sua vita dopo l’addio a Bella Thorne.

Benjamin Mascolo si è confessato senza filtri con il Corriere della Sera e per la prima volta ha svelato quanto la sua vita sia cambiata dopo l’addio alla fidanzata Bella Thorne. Il cantante ha anche scagliato una frecciatina all’ex collega Federico Rossi con cui, a quanto pare, sarebbero presenti alcuni attriti. A proposito dell’interpretazione del suo brano Dove e quando insieme ai Finley Mascolo ha infatti affermato:

“Non penso che a Federico sia piaciuta. Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire. Però è suo quanto mio, quindi…”.

Benjamin Mascolo: la frecciatina a Federico Rossi

L’amicizia tra Benji e Fede a quanto pare non è finita pacificamente come i due hanno voluto inizialmente far credere e in tanti, tra i fan sui social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento Federico Rossi non ha replicato alle parole dell’ex collega, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Nella sua intervista al Corriere della Sera Benji ha svelato anche di aver convissuto con la depressione e ha raccontato che adesso avrebbe deciso di assumere uno stile di vita sano.

“Oggi veniamo tutti stimolati di continuo. E quando si fa il mio mestiere, gli stimoli sono ancora di più. Se ti lasci andare, ti fai trascinare. Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole. Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo“, ha ammesso il cantante.

