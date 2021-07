Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Marì, sua seconda figlia ma la prima nata dall’amore con l’hairstylist Antonino Spinalbese. Proprio il suo nuovo compagno ha dato la notizia su Instagram:

“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perchè hai il profumo di felicità”.

Anche la neomamma bis ha voluto tenere al corrente i suoi dieci milioni di follower del lieto evento, postando sullo stesso social una Stories in cui si vede una gamba della bimba con una scarpina rosa al piede. Naturalmente la soubrette sudamericana non ha mancato durante tutta la sua gravidanza di informare i suoi seguaci su ciò che accadeva nei mesi precedenti.

Famiglia Rodriguez dunque al settimo cielo. Grande felicità anche per la zia Cecilia, fidanzata di Ignazio Moser. Ma lo stesso neopapà, 25 anni, si è fatto un nome nel settore dello showbiz grazie alla sua professione di hairstylist all’interno del salone di Aldo Coppola in via Garibaldi a Milano. Poi con l’arrivo dell’autunno e la notorietà della storia con Belen Rodriguez, ha preferito lasciare il lavoro per dedicarsi alla carriera di influencer e modello.

Belen Rodriguez: in autunno di nuovo al timone di Tù sì que vales

Saranno pochi tuttavia i mesi di assoluto riposo per la conduttrice. L’argentina da settembre sarà nuovamente al fianco di Alessio Sakara e di Martin Castrogiovanni al timone del talent show Tù sì que vales, il programma campione di ascolti del sabato sera di Canale 5. Della trasmissione i giudici sono sempre Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Belen ha raggiunto la notorietà in Italia partecipando all’Isola dei Famosi del 2008 (a trionfare fu Vladimir Luxuria): l’esperienza al reality show di Rai2 (e non solo) le è valsa la co-conduzione del Festival di Sanremo 2011 al fianco di Gianni Morandi, Elisabetta Canalis, Luca e Paolo. L’anno prima invece sempre all’Ariston aveva accompagnato il cantante Toto Cutugno nella serata dei duetti nel brano Aeroplani, mettendo in luce invidiabili dote canore.