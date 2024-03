Dura lite al ristorante tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. L’argentina è stata pizzicata dal paparazzo mentre era con sua madre.

Lite al ristorante inattesa. Protagonisti Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. I due sono stati pizzicati a dirsene quattro quando il paparazzo ha fatto un’incursione a sorpresa “ai danni” dell’argentina che si trovava a pranzo con sua madre, Veronica.

Belen, lite al ristorante con Corona

Secondo quanto si apprende da Dagospia e, precisamente, dalle pillole di gossip di Giuseppe Candela, pare proprio che tra Belen e Corona ci sia stata una lite piuttosto accesa in ristorante con l’argentina che avrebbe lamentato un comportamento non adatto da parte dell’ex re dei paparazzi che avrebbe rischiato di farle saltare “dei contratti”.

Su Dagospia si legge: “Qualche giorno fa Belen Rodriguez, che come svelato da Dagospia è in trattativa per partecipare a Ballando con le Stelle, ha pranzato con sua mamma Veronica e una cara amica in un albergo al centro di Milano. Poco dopo è apparso a sorpresa Fabrizio Corona, la showgirl argentina ha ottimi rapporti con l’ex fidanzato ma non avrebbe gradito la sua intrusione. Il motivo? All’esterno della struttura erano presenti diversi paparazzi, appostati da ore per lei e per Melissa Satta, a pranzo con un amico dopo la rottura con Matteo Berrettini”.

Ma non solo, Dago riporta pure un virgolettato dell’argentina: “Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti“, avrebbe urlato Belen. Successivamente, tra i due sarebbe tornato il sereno.

L’argentina a Ballando con le Stelle?

Ma di che contratti stava parlando la showgirl? Molto probabilmente quello per Ballando con le Stelle. La donna, infatti, sembra essere in trattativa per firmare l’ok alla partecipazione alla prossima edizione dello show di Rai1. Belen sembra essere molto ambita da Milly Carlucci e da mamma Rai. In questo senso si spiegherebbero anche le tante lezioni di danza che la donna sta facendo negli ultimi mesi.

Di seguito anche un recente post Instagram dell'argentina:

